Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует тщательно расследовать каждый случай ненадлежащего исполнения правительственной программы "Доступные лекарства" и призывает руководство Министерства здравоохранения и Государственной казначейской службы приобщиться к этой работе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"У нас произошла странная ситуация. Мы разработали программу, выделили 1 млрд грн средств, предусмотрели механизмы, а люди не имеют доступа к лекарствам", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что средства на реализацию программных мероприятий поступили на места еще 4 января - в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете на 2018 год».

При этом, по информации Госказначейства, деньги распределены только в 14 областях, а в 9 регионах есть проблемы.

В этом контексте глава правительства предложил вести ежемесячный мониторинг выполнения программы с постоянным информированием руководства правительства, а также провести опрос людей - участников программы с целью общего улучшения инициативы.

Справка. В 2017 году правительство выделило на реализацию программы "Доступные лекарства" в общей сложности более 700 млн грн. По информации Минздрава, в прошлом году по программе отпускались 198 препаратов, количество производителей - участников программы превысило 50, а количество аптек - участников программы превысило 6,7 тыс. По почти 14 млн рецептов пациенты получили лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.



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