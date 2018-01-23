Во вторник, 23 января состоялся стартовый поединок 32 тура чемпионата Украины по хоккею (УХЛ). В на ледовой арене в городе Белая Церковь "Волки" принимали чемпиона - "Донбасс".

Накануне матча броварчане подписали контракты с защитником и нападающим, а также усилили тренерский штаб экс-хоккеистом киевского "Сокола" и "Компаньона" Николаем Сидоровым, передает пресс-служба УХЛ.

Открыть счёт хоккеисты "Донбасса" смогли на 10-й минуте первого периода – отметился Виталий Лялька, а спустя минуту Денис Мостовой удвоил преимущество своей команды.

Настолько долго прессинг "Донбасса" броварской клуб мог удерживать лишь однажды, ещё в октябре – тогда счет открыл Никита Новиков на 11 минуте их поединка.

Вторую двадцатиминутку чемпионы начали более активно и уже спустя две минуты Витялий Лялька сделал дубль. Четвёртую шайбу в ворота "Волков" отправил защитник Александр Александров, реализовав первое большинство своей команды в поединке.

За следующие 10 минут подопечные Сергея Витера отличись в воротах противника ещё пятью шайбами, одну из них Александр Влад забросил в меньшинстве, а Виталий Лялька сделал счёт 0:9.

Заключительный период, как и предыдущие, не сулил ничего хорошего для броварской команды – с первых же минут в ворота "Волков" залетело ещё четыре шайбы. Однако, подопечные Рафаила Умярова не собирались дарить соперникам "сухарь", и дважды за четыре минуты поразили ворота Максима Дуве – голы в свой актив записали Соломон Шапиро и Руслан Забулонов.

Ответ в ворота "Волков" пришёл незамедлительно – Денис Мостовой и Виталий Лялька записали очередные голы на свой счёт.

Таким образом, "Донбасс" оформил 30-ю победу подряд, и обновил рекордный показатель для чемпионатов Украины по хоккею.

Следующий матч хоккейного чемпионата состоится в среду, 24 января В Кременчуге – ХК "Кременчук" примет "Белый Барс".

Начало матча в 18:00, прямая трансляция – на телеканале XSPORT.

"Волки" - "Донбасс" 2:15 (0:2; 0:7; 2:6)

Шайбы: 0:1 Лялька (Коваленко, Ордынский), 09:54. 0:2 Мостовой (Новиков, Коваленко), 11:18. 0:3 Лялька (Денискин, Матвиенко), 21:19. 0:4 Матвиенко (Луговой, Александров - больш.), 24:04. 0:5 Влад (Новиков, Коренчук - меньш.), 27:09. 0:6 Кузьмик (Игнатенко), 28:48. 0:7 Денискин (Новиков, Лялька), 29:04. 0:8 Свищев (Ворона, Мазур), 29:36. 0:9 Лялька (Ордынский, Коваленко), 33:03. 0:10Коваленко (Лялька, Ордынский), 41:25. 0:11 Свищев (Григорьев, Мазур), 22:02. 0:12 Коваленко (Новиков, Мостовой), 42:45. 0:13Луговой (Коренчук, Кузьмик), 43:05. 1:13 Шапиро (Шахов, Овчинников), 43:18. 2:13 Забулонов (Боронило, Черемнов), 47:31. 2:14Мостовой (Новиков), 53:51. 2:15 Лялька (Шпак, Новиков - больш.), 58:51.

Составы:

"Волки": Гордюшин (Безорчук); Бугаев - Лучников, Привалихин - Забулонов, Сорока - Никитин; Шахов - Овчинников - Шапиро, Черемнов - Омельченко - Боронило, Паламаренко - Носко - Пилявец.

"Донбасс": Дьяченко (Дуве); Александров - Матвиенко, Игнатенко - Ордынский, Григорьев - Фирсов, Шпак - Влад; Луговой - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Коваленко - Денискин, Свищев - Мазур - Ворона, Новиков, Мостовой.

Как сообщала "Страна", хоккеисты "Кременчука" добыли победу в первом же матче на обновленной арене. На 14-й минуте заброшенной шайбой отметил возвращение на лед нападающий "Кременчука" Глеб Кривошапкин.

Отметим, что "Белый барс" одержал пятую победу подряд в регулярному чемпионате Украины по хоккею.