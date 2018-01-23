Поездка специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкер на Донбасс отменяется из-за ухудшения погодных условий.

Об этом рассказали в посольстве США в Киеве, передает "Голос Америки".

"Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве ... погодные условия неблагоприятны", - отметили в посольстве.

Напомним, 24 января в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Поездка на Донбасс была запланирована на 24 января. Отмечается, что вечером 23 января Волкер встретится с президентом Украины Петром Порошенко.

26 января может состояться встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова.

Ранее "Страна" сообщала, что спецпредставитель Госдепартамента США Волкер встретился с главой Генштаба ВСУ.

Также Курт Волкер прибыл в Украину, его встретили в "Борисполе".