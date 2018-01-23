Волкер не поедет на Донбасс из-за непогоды и снегопадов
Поездка специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкер на Донбасс отменяется из-за ухудшения погодных условий.
Об этом рассказали в посольстве США в Киеве, передает "Голос Америки".
"Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве ... погодные условия неблагоприятны", - отметили в посольстве.
Напомним, 24 января в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Поездка на Донбасс была запланирована на 24 января. Отмечается, что вечером 23 января Волкер встретится с президентом Украины Петром Порошенко.
26 января может состояться встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова.
Ранее "Страна" сообщала, что спецпредставитель Госдепартамента США Волкер встретился с главой Генштаба ВСУ.
Также Курт Волкер прибыл в Украину, его встретили в "Борисполе".