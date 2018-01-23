Около 20:40 23 января на линию 101 поступило сообщение о том, что на улице Городской 1/1, в Киеве прямо на АЗС загорелся автомобиль Skoda.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Работники АЗС, с помощью огнетушителей пытались самостоятельно ликвидировать пожар, но эта попытка оказалась неудачной.

Видео: Youtube.com/Kyiv Operativ

Уже через считанные минуты на месте прибыли бойцы пожарной охраны ГСЧС. Предполагаеют, что пожар начался под капотом. Причины пожара будут устанавливать следователи.

Машина сильно пострадала от пожара.

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