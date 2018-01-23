В Харьковской области мужчина погиб от обморожения, женщина - в реанимации
В Харьковской области произошло два случая обморожения. В результате - один из пострадавших скончался. Еще одна жертва непогоды находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Сообщение о смерти мужчины поступило от врачей Мерефянской центральной районной больницы.
Его госпитализировали с обморожением третьей степени.
Также в Харьковскую городскую клиническую больницу доставили местную жительницу с обморожением тела, она находится в реанимации.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Как сообщала "Страна", за сутки из бело-снежного плена спасли почти 600 человек. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины было привлечено 988 единиц техники и 1407 человек.
Напомним, что на среду, 23 января в Украине объявлено штормовое предупреждение.