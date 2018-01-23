Украина нарастила экспорт картофеля натуральном выражении 3,5 раза с 5 тыс. тонн 2016 до 17,6 тыс. тонн в этом году.

Об этом свидетельствуют данные ГФС.

Экспорт картошки из Украины в 2017 году в денежном выражении также вырос в 2,6 раза. Если в 2016 году было отгружено продукции на $1,3 млн, то за 2017 году - на $3,4 млн.

Увеличение экспорта произошло за счет роста поставок в Беларусь. По сравнению с 2016, в прошлом году экспорт в эту страну вырос в 2,1 раза — до $2,6 млн (75,42% от общего экспорта).

На втором месте - Молдова с поставками в $511 тыс (14,85%). Отметим, что в 2016 году эта страна не входила в тройку крупнейших покупателей украинского картофеля.

Тройку лидеров, как и в 2016 году, замыкает Азербайджан. Экспорт вырос в 13,4 раза — до $242 тыс (7%).

Импорт указанной продукции в Украину в 2017 году, напротив, уменьшился. В денежном выражении на 48,6% — до $2 млн. В натуральном выражении в 2,6 раза. С $9,86 тыс. тонн 2016 до $3,8 тыс. тонн в 2017 году.

Основным импортером картошки в Украину в 2017 году выступила Голландия. Поставки составили $859 тыс. (41,86% от всего импорта), что на 7,7% меньше чем в 2016 году. На втором месте Германия — $604 тыс. (29,43%). В тройку лидеров вернулся Египет, который отгрузил в Украину картошки на $208 тыс. (10,14%).

В Украине в 2017 году вырос урожай картофеля. Если за весь 2016 год аграриями было собрано 21,75 млн тонн картошки, то за 11 месяцев 2017 года 22,16 млн тонн.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновицкой области введен карантин из-за опасного рака картофеля.

Также прошлым летом опасались, что в Украине может подорожать картофель из-за снижения урожая.