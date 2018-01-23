Чтобы задержать грабителя, одна из сотрудниц полиции пригласила его на свидание. Спецоперация произошла в городе Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Около 19:00 пятницы, 19 января полицейские патрулировали территорию района. На улице Слисаренко в Каменском они услышали, что у городской больницы громко кричит женщина. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что к ней подбежал незнакомец, толкнул на землю, вырвал из рук сумку и убежал.

Из его примет 59-летняя женщина запомнила только одежду нападающего. Полицейские оперативно установили личность и номер мобильного телефона вероятного грабителя.

"Чтобы выманить злоумышленника на встречу, сотрудница сектора реагирования патрульной полиции позвонила ему и назначила свидание", - сообщили правоохранители.

В полиции отметили, что такое нестандартное решение позволило в течение нескольких часов после совершения преступления задержать нападавшего.

Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Харькове полицейские быстро задержали вора, который ограбил женщину у магазина. Потерпевшая оперативно сообщила правоохранителям, что недалеко от магазина она заметила, как неизвестный вытащил из ее сумки кошелек с деньгами и скрылся.

Также мы писали о том, что в Харькове квартирные воры ранили полицейского ножом. Злоумышленников задержали. Полицейского доставили в больницу на непростую операцию.