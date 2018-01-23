Украина в рейтинге инновационных экономик мира Innovation Index опустилась на 46 место из 50 исследуемых стран.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рейтинг составлялся по семи критериям, среди которых количество технологичных публичных компаний, научный потенциал.

Лидером рейтинга уже пятый год подряд остается Южная Корея. Второе и третье место заняли Швеция и Сингапур соответственно. Примечательно, что впервые за шесть лет США не вошла в первую десятку списка, заняв 11 место.

Последние три года Украина падает в рейтинге. Занимая в 2015 году 33 строчку, в 2016 году Украина опустилась на 41 место, а годом позже — на 42 место. Сейчас в списке Украина опережает лишь Кипр, Южную Африку, Иран и Марокко.

Фото: bloomberg.com

Ранее "Страна" сообщала, что Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира, но оказалась на 43 места ниже РФ.

Также "журналисты сталкиваются с жестокостью и запугиванием". Freedom House определил место Украины в рейтинге свободы.