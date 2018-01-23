Во вторник, 23 января 2018 в Киеве состоялась церемония проводов олимпийской сборной Украины на зимние Игры-2018 в южнокорейский Пхенчхан.

Об этом сообщает xsport.

На проводах также была представлена спортивная одежда, в которой наши олимпийцы будут готовиться к соревнованиям и пройдут на церемонии открытия зимних Игр 2018 года.

Официальные костюмы презентовали спортсмены Ярослав Паниот, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Анна Хниченкова.

Концепт формы разработал отечественный дизайнер Андре Тан.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка сообщил, что первая группа наших спортсменов отправится в Пхенчхан 1 февраля 2018.

Женская сборная Украины по биатлону вечером 23 января уже будет в Казахстане, а в Южную Корею наши девушки прибудут 3 февраля 2018.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что размер призовых за медали разного достоинства в Играх в Пхенчхане будет равен вознаграждению за награды летней Олимпиаде-2016 в Рио: "золото" - $125 000, "серебро" - $80 000, "бронза" - $55 000.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Фото: xsport.ua

Как сообщала "Страна", назван состав сборной Украины по биатлону на зимней Олимпиаде. За медали в лыжных гонках со стрельбой могут побороться:

Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец.

Мужская сборная: Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко.

Отметим, что российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде с гимном и флагом СССР.