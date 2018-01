Сын президента Украины нардеп Алексей Порошенко посетил Украинский дом на Всемирном экономическом форуме-2018 в швейцарском Давосе.

Об этом сообщает УНН.

На дискуссии об агропромышленной отрасли Украины, присутствовала и его жена Юлия Порошенко, которая является основателем и руководителем специализированной платформы AgroHub. Она презентовала инвестиционные IT-возможности в агросекторе.

В завершение дискуссии, Алексей Порошенко пообщался с нардепом Мустафой Найемом, а также вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Согласно программе ВЭФ в Давосе, выступление президента Украины Петра Порошенко ожидается на дискуссионной панели "Central and Eastern Europe: A New Agenda for the Continent?" ( "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?") 26 января 2018.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", во вторник, 23 января 2018, в швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум. На нем рассмотрят вопросы международной торговли, свободного движения рабочей силы, а также уделяет внимание проблемам экологии.

Отметим, что в Давосе "украинский дом" оказался расположен напротив российского.