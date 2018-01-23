В 2018 году плательщики единого налога не обязаны платить авансовый взнос по налогу на прибыль при перечислении дивидендов.

Данное нововведение появилось в пп. 57.11.2 Налогового кодекса Украины, сообщает UBR.ua.

До сих пор такие компании при выплате денег своему учредителю (предприятию на общей системе налогообложения) должны были внести в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль, хотя единщики и освобождены от этого налога.

"Единщик никак эти деньги вернуть не может. Мало того, не будучи плательщиком налога на прибыль при выплате дивидендов и авансового взноса на прибыль, он должен еще подавать соответствующую декларацию. Это чистые убытки", - рассказал советник Crowe LF Ukraine, директор Палаты налоговых консультантов Виталий Смердов.

По его словам, это создавало определенные перекосы и невозможность построения единой экономической модели бизнеса. Так как для плательщика единого налога авансовый взнос - это чистые убытки. Для компаний на общей системе налогообложения это хоть и является вымыванием оборотных средств, но они могут компенсировать эти потери, например, за счет уменьшения налога на прибыль в будущих периодах.

Уплаченные авансовые взносы нельзя будет засчитать в счет уплаты единого налога. Это неоднократно подчеркивали налоговики в своих письмах и Минфин (письмо от 25 июня 2016 г. №31-11130-09-10/21370).

С этого года владение компанией-плательщиком единого налога становится менее проблемным.

Налог на дивиденды не является отдельный налогом, это тот же налог на прибыль (в случае, если получатель дивидендов юрлицо) и налог на доходы физических лиц (если получатель физическое лицо), который взимается с такого вида дохода как дивиденды.

Если выплата идет в пользу физлица-учредителя, то Налоговый кодекс устанавливает, что плательщики единого налога взимают НДФЛ по ставке 9%. Важно помнить, что с 2015 года дивиденды облагаются военным сбором по ставке 1,5%.

"Таким образом, в совокупности придется уплатить 10,5%. Это приемлемая налоговая нагрузка", - рассказал глава комитета предпринимателей по налоговым вопросам ТПП Украины Дмитрий Михайленко.

Потому до сих пор проблемы возникали только с распределением прибыли, (рассчитанной по правилам бухучета) в пользу юридических лиц. Чтобы заплатить дивиденды украинской компании, например, в размере 1 тыс. грн, плательщик единого налога должен был дополнительно перечислить в бюджетеще 180 грн (по ставке налога на прибыль в 18%, которая применяется для расчета авансового взноса).

Выплаты в пользу юрлиц-нерезидентов облагались налогом фактически дважды. Сначала 18% авансового взноса с начисленных дивидендов, а потом, при их выплате удержать еще 15% налога на репатриацию (то есть учредитель получит не 1 тыс. грн, а только 850 грн), если международный договор не предусматривает иного налогообложения.

Разумеется, если у собственника были компании-плательщики единого налога, он пытался выстроить модель своего бизнеса так, чтобы избежать выплаты дивидендов.

"Вместо дивидендов выплачивали, например, проценты, чтобы избежать авансового взноса на прибыль. Теперь эта ситуация исправляется и аванса нет. Даже если идет распределение прибыли за предыдущие годы (2016 или 2017 гг.)", - отметил Виталий Смердов.

Ранее "Страна" сообщала, что в правительстве передумали обязывать малый бизнес поголовно устанавливать платежные терминалы.

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