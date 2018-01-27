Опубликованный в Сети трейлер к полнометражному фильму по сериалу "Друзья" оказался фейковым. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Всего за 10 дней ролик набрал почти 5 млн просмотров.

Трехминутное видео, обнародованное на YouTube-канале Smasher, было сделано очень качественно. В нем были показаны герои сериала через много лет после его съемок.

Вначале поклонники сериала обрадовались вероятному продолжению сериала, однако потом стало ясно, что трейлер "фильма" – склейка из других картин с участием актеров из "Друзей".

Сериал "Друзья" выходил на экраны с 1994-го до 2014 года. За это время было снято 10 сезонов сериала – в общей сложности 236 серий.

Видео: youtube.com/Smasher

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