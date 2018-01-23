Завтра, 24 января, в Швейцарии пройдет жеребьевка нового турнира УЕФА для национальных сборных - Лиги Наций. На церемонию отправился и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Как передает портал Zbirna наш коуч поделился ожиданиями от жеребьевки.

"Особых предпочтений у меня нет. Там все хорошие команды, и со всеми надо играть", - заявил Андрей Шевченко.

Напомним, что Украина сыграет в Лиге B, а ее возможными противниками могут стать Австрия, Уэльс или Словакия (из первой корзины), а также Северная Ирландия, Дания, Чехия или Турция (из третьей корзины).

После жеребьевки главный тренер нашей сборной отправится в Киев, где окончательно утвердит план селекционной работы своего штаба на ближайшее время. Будут назначены ответственные за просмотр украинских легионеров, выступающих в зарубежных чемпионатах, а также за сборы Шахтера в ОАЭ, Динамо в Испании и всех остальных клубов, находящихся в Турции.

"На первых сборах у команд идет втягивающая работа. Мы держим ситуацию под контролем, общаемся с представителями клубов, но смотреть спарринги начнем уже в начале февраля, когда футболисты наберут кондиции. Сейчас матчи не совсем показательны", - сказал Андрей Шевченко.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что Андрей Шевченко заявил, что Ротань усилит киевское Динамо.