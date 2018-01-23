Во вторник, 23 января в Лос-Анджелесе объявят всех номинантов на получение кинопремии "Оскар" 2018 года.

Прямая трансляция церемонии оглашения претендентов начнется в 15:20 по киевскому времени на официальном Youtube-канале Американской киноакадемии.

Часть трансляции будет вестись в прямом эфире, часть будет состоять из записанных наперед роликов, в которых, собственно, и представят основных претендентов на кинопремию.

Первый такой ролик должен выйти в эфир в 15:22 по киевскому времени, а второй – в 15:38. Всего будут названы шорт-листы в 24 номинациях. Финальное голосование за победителя в каждой из них состоится с 20 по 27 февраля 2018. Обладателей кинопремии назовут 4 марта.

В 2018 году церемонию вручения "Оскара" проведут немного позже обычного, чтобы избежать ее совпадения по времени с открытием зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Ведущим шоу второй раз подряд станет популярный телеведущий и комик Джимми Киммел.

Видео: youtube.com/Oscars

Как сообщала "Страна", в Лос-Анджелесе назвали список претендентов на "Золотую малину". Лауреаты награждаются пластиковой ягодой малины, покрытой золотой краской. Эротическая мелодрама "На пятьдесят оттенков темнее" Джеймса Фоули получила 8 номинаций.

Также мы писали о фильма-победителях кинопремии "Золотой глобус".