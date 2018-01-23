В Виннице в камеры видеонаблюдения попал пьяный водитель на автомобиле Lexus, который по ступенькам спустился с Европейской площади. Об этом сообщает местный сайт vn.20minut.ua.

Инцидент произошел на выходных. Неадекватный водитель долго наматывал круги по Мемориалу Славы на автомобиле.

По словам заместителя начальника полиции Виталия Чигура, горе-автомобилиста без труда разыскали по номеру автомобиля, который попал на камеры видеонаблюдения.

Сейчас водителя задержали. Как выяснилось, он был пьян. На мужчину составлен протокол по статье 130 Кодекса об административных нарушениях - управление в нетрезвом состоянии.

Ему грозит штраф от 10 200 до 40 000 гривен и лишение права управления на один год.

Как сообщала "Страна", в Ровенской области пьяный водитель пошел на таран патрульной машины.

Напомним также, что в Житомире пьяный водитель, убегая с места ДТП, сбил полицейского.