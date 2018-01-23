В Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы приняла во вторник, 23 января, резолюцию "Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе". За документ проголосовали 130 депутатов, против 10, из 164, которые зарегистрировались на заседании.

Как сообщает корреспондент "Страны", Украина фигурирует в докладе депутата от Венгрии Розы Гоффманн, которая представляла проект.

В пояснительной записке к резолюции Гоффман говорит, что Украина не выполняет свои международные обязательства и стандарты Совета Европы в отношении языков нацменьшинств.

"Новый закон об образовании, принятый Украиной, в основном рассматривает язык, на котором говорят национальные меньшинства, как иностранный. Он обязывает использовать государственный язык в обучении, и только некоторые субъекты могут потенциально обучаться на официальных языках Европейского Союза, начиная с пятого класса, в соответствии с условиями, которые все еще не определены и не уточнены. Это фундаментальная концептуальная разница: преподавание на немецком, польском, венгерском, румынском, болгарском, словацком или греческом языках не оправдано тем фактом, что они являются европейскими языками, а тем, что они являются родными языками меньшинств, проживающих в Украине... В таком решении не учитываются языки меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза. Я твердо убеждена, что при принятии нового законодательства страна не выполняет свои международные обязательства и стандарты Совета Европы", - заявила Гоффманн.

В самой резолюции рекомендуется "во всех возможных случаях, обеспечить языкам нацменьшинств статус второго официального языка в тех регионах, где такие языки традиционно используются, с учетом конкретных условий и исторических традиций, характерных для каждого региона".

Также в резолюции рекомендовано обеспечить возможность обучения на региональном языке или языке меньшинства на протяжении всего периода обучения, начиная с дошкольного, начального и среднего образования, до профессиональной подготовки и высшего образования, по крайней мере, для учеников, чьи семьи этого желают.

Также члены ПАСЕ рекомендуют странам с проживанием национальных меньшинств "обеспечить, чтобы сотрудники государственных администраций или служб, которые общаются с пользователями, могли предоставлять информацию и услуги на соответствующих региональных языках или языках меньшинств", а в сфере медиа - "воздерживаться от применения ограничительных правовых и политических мер, таких как обязательства по субтитрованию/переводу и обязательные квоты для программ на официальном языке".

При этом непосредственно в тексте резолюции нет прямого упоминания Украины. Однако, традиционно предполагается, что резолюции ПАСЕ обязательны для выполнения всеми членами.

Ранее глава Представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли заявил, что Украина должна найти баланс относительно уровня использования и владения украинского языка и языков национальных меньшинств в образовательном процессе.

Речь идет о законе об образовании, который дискриминирует права нацменьшинств в вопросах языка и подвергся жесткой критике со стороны международных партнеров Украины.