Министерство здравоохранения начало служебное расследование из-за выявленной нехватки вакцин против кори.

Об этом рассказал глава "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения" Владимир Курпита, передает РБК-Украина.

"Сейчас проводится служебное расследование относительно недостатка вакцин. Про результаты будет сообщено позже", - сообщил Курпита.

По состоянию на 22 января, в течение первых трех недель 2018 года корью в Украине заболели 2084 человека - 1375 детей и 709 взрослых.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 22 января, зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них - у 86 детей.

"Каждый день болеют 4, 5, 6 человек. По состоянию на сегодняшнее утро у нас уже зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них 86 детей. Следует отметить, что из всех заболевших, 93 человека не имеют прививок или в них отсутствуют справки или информация о прививках. В 10 случаев нарушены сроки проведения прививок согласно календарю прививок", - сказал директор ГУ "Киевский городской лабораторный центр" Сергей Чумак.

Как сообщала "Страна", в Украине массово продают липовые справки о прививках на фоне вспышки кори. В больницы приходят люди со справками о вакцинации и просят не обращать внимание и сделать прививки.

Отметим, что во Львовской области больных корью всего за неделю стало больше почти в два раза.