Мэр Северодонецка пошел чистить город от снега лопатой
Северодонецк накрыл мощный снегопад, который фактически парализовал город. Мэр города Валентин Казаков пошел самостоятельно чистить город лопатой, фото его заместитель Сергей Зарецкий опубликовал в Facebook.
Снег убирал не только градоначальник, но и другие сотрудники исполкома.
"Работники исполкома вышли на уборку снега возле городского совета. Расчищают подходы к городскому совету, тротуары и ступеньки", - написал заммэра.
Фото: facebook.com/profile.php?id=100000968787353
Еще с вечера 22 января в Северодонецке наблюдается сильный снегопад с порывами ветра до 15 м/с. Из-за этого в городе затруднено движение автомобилей, техника для уборки снега не справляется с поставленной задачей, поскольку снегопад не прекращается.
В этой ситуации фирмы такси подняли тарифы на 10 гривен. Если ранее проезд стоил 30 гривен, то сегодня - 40 гривен, пишет Сitynews.
Как мы уже писали, также Запорожье завалило снегом. Аэропорт не работает, транспорт ходит с перебоями.
Мы публиковали видео, как Харьков накрыла снежная буря.