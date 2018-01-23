Северодонецк накрыл мощный снегопад, который фактически парализовал город. Мэр города Валентин Казаков пошел самостоятельно чистить город лопатой, фото его заместитель Сергей Зарецкий опубликовал в Facebook.

Снег убирал не только градоначальник, но и другие сотрудники исполкома.

"Работники исполкома вышли на уборку снега возле городского совета. Расчищают подходы к городскому совету, тротуары и ступеньки", - написал заммэра.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100000968787353

Еще с вечера 22 января в Северодонецке наблюдается сильный снегопад с порывами ветра до 15 м/с. Из-за этого в городе затруднено движение автомобилей, техника для уборки снега не справляется с поставленной задачей, поскольку снегопад не прекращается.

В этой ситуации фирмы такси подняли тарифы на 10 гривен. Если ранее проезд стоил 30 гривен, то сегодня - 40 гривен, пишет Сitynews.

Как мы уже писали, также Запорожье завалило снегом. Аэропорт не работает, транспорт ходит с перебоями.

Мы публиковали видео, как Харьков накрыла снежная буря.