На среду, 24 января в Украине объявлено штормовое предупреждение. На дорогах страны ожидается гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Карпатах ночью и утром ожидается туман, видимость составит 200-500 м.

Также ожидается образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Снегопад в Запорожье шел всю ночь. Сегодня в городе не работает аэропорт, не вышли на рейсы несколько автобусов пригородных маршрутов.

Как сообщала "Страна", текущая неделя в Киеве выдастся морозной до -4...-8 днем, до -9...-16 ночью. Однако морозы продлятся недолго и уже с 27-28 января потеплеет до -1...-2 днем.

А в Киевском зоопарке рассказали, как ведут себя животные в снегопад.