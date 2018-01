96-летняя американка Наоми Паркер Фрейли, которая в молодости стала прообразом женщины на пропагандистском плакате времен Второй мировой войны "We Can Do It!" (перевод "Мы сможем"), скончалась в городе Лонгвь в штате Вашингтон. Об этом сообщает The New York Times.

Автор плаката Говард Миллер был вдохновлен фотографией 1942 года, сделанной на калифорнийской станции авиации ВМС США.

Фото: nytimes.com

На фото Фрейли стояла за токарным станком в рабочем халате и красном платке в белую крапинку.

Фото: nytimes.com

Долгое время женщиной, изображенной на постере (ее назвали "Рози-клепальщица"), считалась мичиганськка работница Джеральдин Дойл, которая утверждала, что на фото 1942 изображена именно она. Фрейли не знала о снимке, и поэтому о ее связи с плакатом не было известно более 70-ти лет.

Плакат We Can Do It! изначально предназначался для повышения морального духа работников во время войны, однако к концу XX века он стал одним из главных символов феминизма.

