"Укрзализныця" не будет выплачивать компенсацию за несоблюдение температурного режима в вагонах. Об этом говорится в ответе предприятия на запрос УНН.

В УЗ отметили, что закон не предусматривает выплату компенсаций, если в пассажирских вагонах было холодно. Но советуют жаловаться на горячую линию.

"Для перевозки пассажиров в осенне-зимний период было подготовлено 2878 вагонов, из них 2250 вагонов с системой электроотопления. В случае возникновения жалоб на температурный режим пассажиры могут о таких случаях информировать на горячую линию "Качество и сервис". По поводу компенсации стоимости перевозок за несоблюдение температурного режима в вагонах - по Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты, такие компенсации не предусмотрены", - говорится в ответе.

В холодное время года и зимой в вагонах требуется поддерживать температуру воздуха в пределах от +11 до +15°С (пункт 5.4.1).

Летом температура в вагонах поезда должна колебаться в пределах от +24 до + 26°С (пункт 2.12 Правил УЗ).

Напомним, что "Укрзализныця" возобновила возврат билетов, купленных по интернету.

Ранее "Укрзализныця" получила право устанавливать тарифы на пользование грузовыми вагонами.