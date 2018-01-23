Штраф за неуплату Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" российской компании "Газпром" доплаты за поставки газа по решению Стокгольмского арбитража за месяц достиг почти $20 миллионов. Об этом сообщают "Украинские новости".

Расчеты были произведены исходя из размера ежедневных сумм штрафа в соостветствии с решением Стокгольмского суда от 22 декабря 2017 года по состоянию на 23 января 2018 года.

Сумма штафа составила 19,99 млн долларов.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж отклонил как иск "Газпрома" к НАК "Нефтегаза", так и иск НАК "Нафтогаза" к "Газпрому". Компании требовали взыскать друг с друга миллиарды долларов. В тоже время, он установил цену по которой "Нафтогаз" должен был заплатить "Газпрому" за потребленный газ во втором квартале 2014 года. Так как цена оказалась выше фактически заплаченной, то, получается, НАК должен "Газпрому" еще 2 млрд долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что означает решение суда в Стокгольме и отдаст ли "Нафтогаза" $2 млрд "Газпрому".

Также напомним, что "Нафтогаз" хочет увеличить в три раза плату за транзит для "Газпрома".