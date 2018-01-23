В Министерстве юстиции заявили, что Украина выплатила все просроченные долги по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сказала первый замминистра юстиции Наталья Бернацкая, передают "Украинские новости",

Теперь Министерство планирует взыскать выплаченные суммы с предприятий, действия которых повлекли нарушения прав этих лиц.

"На сегодняшний день мы не имеем просроченных задолженностей по делам ЕСПЧ", - заявила она.

По словам Бернацкой, с 2014 по 2017 год Украина выплатила своим гражданам около 1,5 млрд гривен по решениям ЕСПЧ.

На данный момент задолженность практически ликвидирована и выплаты происходят в установленный законодательством срок - 3 месяца.

Минюст подал в Генпрокуратуру 823 заявления относительно нарушений в делах, которые затем были рассмотрены Евросудом.

Ранее в Минюсте открестились от обвинений НАБУ по обналу компенсаций ЕСПЧ.

"Страна" подробно рассказывала, что НАБУ расследует 100-миллионные выплаты Минюста по решениям ЕСПЧ. "Обнал" на правах человека.