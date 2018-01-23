Сегодня 23 января на улице Крещатик напротив здания КГГА два автомобиля Ford Contour и Skoda Fabia столкнулись друг с другом, образовав затор. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Огромная пробка из вереницы автомобилей тянется от Крещатика и Европейской площади в сторону Бессарабской площади.

На месте работает патрульная полиция.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве на Московском мосту столкнулись четыре автомобиля и троллейбус, образовалась пробка.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве на ходу загорелся грузовик Renault, двигавшийся по проспекту Паладина в направлении жилмассива "Новобеличи". Во время движения в фуре внезапно загорелся моторный отсек.