В Страсбурге проходит январская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и сегодня, 23 января, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина была назначена содокладчиком Мониторингового комитета по Армении.

Об этом сообщает пресс-служба Оппозиционного блока.

В рамках полномочий Юлия Левочкина (она входит в группу социалистов ПАСЕ - Прим.Ред.) с содокладчиком из Италии Джузеппе Галати будет осуществлять постоянный мониторинг выполнения Арменией обязательств перед Советом Европы и развития демократических институтов в этой стране.

Как содокладчик по Армении, Юлия Левочкина так же войдет в Подкомитет по урегулированию конфликтов между странами-членами Совета Европы.

Юлия Левочкина также делегирована в Комитет по правилам процедуры, иммунитета и институциональных дел (Регламентный комитет) группой социалистов в ПАСЕ.

Напомним, что вчера, 22 января в ПАСЕ избран новый президент. Им стал лидер группы социалистов в Парламентской Ассамблее (SOC) Микеле Николетти.

Ранее "Страна" выяснила, что готовит ПАСЕ по Украине. Николетти говорит о России, а в повестке - резолюции по языкам и Донбассу.