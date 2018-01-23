Во вторник, 23 января, в швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум, который пропагандирует международную торговлю, свободное движение рабочей силы, а также уделяет внимание проблемам экологии. Примечательно, что накануне ВЭФ Давос засыпало снегом. Поезда между Давосом с Клостерсом, где также размещаются делегаты форума, ходили с большими опозданиями.

Фото: weforum.org

Форум продлится до 26 января. На мероприятие соберутся 3000 участников из 119 стран.

В этом году в Давос прибудет президент США Дональд Трамп, а также президент Украины Петр Порошенко.

О чем будут говорить

Из повестки форума следует, что обсуждать на форуме будут прогноз о развитии цифровой экономики, технологии блокчейн и криптовалюты.

Влияние искусственного интеллекта на общество и бизнес: состояние технологий в сфере AI в 2018 году не обойдут стороной в Давосе. Будет обсуждаться разбитие робототехники и искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

Кроме того в первую очередь будет обсуждаться социальное расслоение, которое сокращает численность среднего класса в странах G20. В связи с этим Лондонская школа экономики предлагает обсудить в Давосе доклад Beveridge 2.0 с инициативами по рынку труда.

Во вторник, 23 января на форуме выступит премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Канады Джастин Трюдо.

Фото: facebook.com/narendramodi

А что Украина?

Петр Порошенко примет участие в дискуссии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня контитенту" в последний день форума.

Кроме Дональда Трампа и Петра Порошенко в Давосе будут Дональд Трамп, который выступит также 26 января, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Тереза ​​Мэй.

Российскую делегацию в Давосе-2018 возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

Приедут Генсек ООН, глава Всемирной торговой организации, руководители Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка и МВФ.

Давос посетят 1900 руководителей ведущих компаний мира и 900 представителей неправительственных организаций.

Напомним, что Петр Порошенко и Дональд Трамп могут неформально встретиться друг с другом на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщала "Страна", мэр Киева Виталий Кличко планирует посетить Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.