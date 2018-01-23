Президент Петр Порошенко в своих поздравительных речах повторяет целые абзацы из прошлых выступлений.

Об этом написал журналист "Страны" Денис Рафальский на своей странице в Facebook.

"Изучение программных статей Петро Порошенко приводит к неожиданным открытиям. Оказывается, Олег Медведев, который в АП не работает, хотя пишет гаранту речи и входит в "ситуативку", ударился в самоцитирование", - пишет журналист.

Слева - отрывок из президентской речи по случаю 26-годовщины Независимости (2017 год). Справа - отрывок из выступления по случаю Дня соборности и 100-летия провозглашения независимости УНР (22 января 2018 года). В речах украинского гаранта повторяются целые абзацы.

"...я уверен, что на хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов цивилизованных отношений власти и оппозиции. Это надо для того, чтоб враг не смог подорвать нас изнутри, чтоб "пятая колонна" и не думала поднимать голову", - приводит журналист цитату из поздравлений Порошенко.

"Повторение - мать учения", - подытожил Рафальский, выложив ссылки на выступления президента на официальном сайте - выступление во время торжественного мероприятия "Парад войск" по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, и выступление президента на торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины и 100-летию провозглашения независимости УНР.

Фото: facebook.com

Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Виктор Чумак заявил, что президент манипулирует в своих речах.