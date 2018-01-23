В Польше задержали участников празднования дня рождения Адольфа Гитлера. В субботу местный телеканал опубликовал сюжет о том, как польские неонацисты празднуют 128-ой день рождения Адольфа Гитлера, пишет CBS News.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила журналистам, что задержаны трое мужчин, им предъявлены обвинения, в частности, за пропаганду нацистского режима.

У одного из них изъяли оружие и боеприпасы.

По версии следствия, задержанные являются организаторами празднования дня рождения Гитлера.

У них дома также нашли другие предметы и обмундирование, которые также подпадают под пропаганду нацизма.

Телеканал TVN 20 января опубликовал репортаж о том, как журналисты несколько месяцев назад инкогнито побывали на мероприятиях, проведенных этой общественной организацией "Гордость и современность". В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где это происходило, были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие отдавали нацистские приветствия.

Фото: facebook.com/tvn24pl

Первым из официальных лиц отреагировал на репортаж министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Бруджиньский. По его словам, "в Польше недопустима пропаганда фашистского, коммунистического или другого тоталитарного строя".

Министр отметил, что полиция будет предпринимать "адекватные - в соответствии со своими компетенциями - действия в отношении каждого лица или организации, которая разжигает ненависть по национальному, этническому или расовому признаку". В связи с вышеупомянутым репортажем Бруджиньский пообещал связаться с руководством полиции и прокуратуры.

Напомним, в Латвии граждане, воевавшие за нацистскую Германию, получили статус участника Второй мировой войны.

А в Гетеборге марш неонацистов закончился столкновениями с полицией.