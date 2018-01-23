Первая леди США Мелания Трамп, которая перестала появляться на публике после Нового года, не будет участвовать в поездке президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь первой леди Стефани Гришам заявила, что Мелания пропустит предстоящий визит на саммит из-за "вопросов планирования и логистики".

Напомним, на этой неделе Трамп отправится на встречу с глобальными лидерами.

Первая леди изначально собиралась присоединиться к мужу для поддержки, поскольку блокировка федерального правительства ставит под удар участие президента в форуме.

В понедельник вечером Трамп подписал законопроект о финансировании федерального правительства для прекращения блокировки Сената.

Как сообщала "Страна", в Давосе снегопад парализовал движение перед открытием Всемирного экономического форума.