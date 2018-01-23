В Тернопольской области погибла 22-летняя девушка, которая каталась на привязанных к автомобилю санях. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Трагедия произошла в селе Кровинка Теребовлянского района 23 января около полуночи.

По предварительной информации, четверо молодых людей решили покататься на санках в неординарный способ - они прицепили две пары саней к автомобилю ВАЗ и катались по селу. На одних сидело два человека, на других - одна девушка. На повороте сани занесло, а молодые люди выпали. Одна из девушек ударилась головой в бетонный столб. Ее госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Однако спасти жизнь ей не удалось.

Фото: tp.npu.gov.ua

Напомним, в конце прошлого года два ДТП подряд на темной дороге в Тернопольской области привели к смерти двух человек.

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