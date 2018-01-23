В Украинском центре оценивания качества образования огласили сроки проведения ВНО-2018 и официально подтвердили, что русский язык в этом году исключили из списка предметов для прохождения теста. Об этом сообщил директор УЦОКО Вадим Карандий, передает РБК-Украина.

Так что в 2018 году абитуриенты смогут сдавать ВНО по 11 предметам общеобразовательного цикла.

Чиновники говорят, что сдавать русский язык хотело мало людей - не больше, чем румынский.

"Русский язык...исключили в связи с тем, что объем заказа на соответствующий тест был невысок. Русский язык стоит в одном ряду среди других языков, которые есть в Украине у коренного населения - в частности, польский, венгерский, румынский, по которым у нас тестирование не происходит. Здесь просто приведено в соответствие с другими языками", - сказал Карандий.

Основная сессия ВНО в этом году должна начаться 22 мая тестированием по математике и продлится до 13 июня, когда состоится ВНО по химии.

Дополнительная сессия назначена на 2-11 июля.

Согласно опросам, русский язык в качестве государственного хочет каждый третий украинец.

Но губернатор Жебривский назвал русский язык "одним из ключевых элементов гибридной войны".