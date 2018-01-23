Утром 23 января у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2, в американской геологической службе говорят об угрозе возникновения разрушительных цунами. Об этом сообщает Іndependent.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км и сосредоточено в 256 км к юго-востоку от Кадьяк (Аляска).

Система предупреждения о цунами в США сообщила, что угроза цунами объявлена для американских штатов Аляска, Вашингтон и Гавайи, тихоокеанского побережья Канады.

Ранее 20 января землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Калифорнийском заливе.

Землетрясение было сосредоточено примерно в 78 км к северо-востоку от города Лорето, в водах между штатами Южная Нижняя Калифорния и Сонора. Очаг землетрясения находился на глубине 16 км. Информации о повреждениях вследствие цунами не поступало.

Как сообщала "Страна", после землетрясения у берегов Гондураса на Карибах объявили угрозу цунами.

Напомним также, что в США упал метеорит и вызвал землетрясение.