Бывший футболист сборной Украины и экс-защитник "Динамо" Олег Допилка был избит во время матча чемпионата Ужгорода по футзалу.

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Об этом сообщает ТСН.

Допилка сейчас выступает за "Минай". На матче он вступил в перепалку с соперниками после спорного эпизода.

Пытаясь заступиться за партнера по команде, на которого секундой ранее налетел вратарь, Допилка получил несколько серьезных ударов от болельщиков. Экс-футболиста киевского "Динамо" били ногами.

Организаторы соревнований решили остановить матч, а команде "Минай" зачислили победу.

Напомним, что правый защитник "Ливерпуля" Джон Флэнаган жестоко избил свою подружку и получил за это 12 месяцев общественных работ.

Как сообщала "Страна", в Мексике спустя неделю после госпитализации скончался футбольный судья Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо, которого ударил футболист.