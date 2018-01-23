Мать американского теннисиста Тенниса Сандгрена так бурно праздновала победу сына, что сломала ребро. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

После победы Сандгрена над австрийцем Домиником Тимом в четвертом круге Australian Open его мама во время ликования упала на бильярдный стол и получила перелом.

"К счастью, у нее нет сотрясения. В моем районе целая группа людей смотрит матчи вместе с мамой. Они спускаются в подвал и вешают большой экран. Также там у нее есть бильярдный стол.

Все радовались и праздновали. Она упала на стол и сломала ребро. Я убедил ее отправиться в больницу. Сейчас она просто лежит, отдыхает и смотрит теннис", – сказал Сандгрен.

Напомним, что знаменитый продюсер Алена Мозговая сломала ногу, играя с ребенком.

А дочь Джоли и Питта сломала руку на отдыхе с матерью.