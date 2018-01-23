Мать американского теннисиста сломала ребро, празднуя победу сына на Australian Open
Мать американского теннисиста Тенниса Сандгрена так бурно праздновала победу сына, что сломала ребро. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
После победы Сандгрена над австрийцем Домиником Тимом в четвертом круге Australian Open его мама во время ликования упала на бильярдный стол и получила перелом.
"К счастью, у нее нет сотрясения. В моем районе целая группа людей смотрит матчи вместе с мамой. Они спускаются в подвал и вешают большой экран. Также там у нее есть бильярдный стол.
Все радовались и праздновали. Она упала на стол и сломала ребро. Я убедил ее отправиться в больницу. Сейчас она просто лежит, отдыхает и смотрит теннис", – сказал Сандгрен.
Напомним, что знаменитый продюсер Алена Мозговая сломала ногу, играя с ребенком.
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