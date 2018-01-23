Социологи Калифорнийского университета выяснили, что женщины больше мужчин осложняют совместную жизнь.

Так выяснили ученые после опроса, в котором участвовали респонденты обоих полов.

Как сообщает британский таблоид Daily Mail, в исследовании приняли участие 1100 респондентов, примерно половину из них составляли женщины.

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Опрошенные рассказали о 12 тысячах родственных и других взаимоотношений, включая совместное проживание с матерями, сестрами и женами. Оказалось, что участники опроса считают, что сожительство с родственниками среди мужчин проще, чем среди женщин, поскольку последние оказываются более эмоциональными и склонны к сильному раздражению.

В целом, 15% взаимоотношений с женщинами-родственниками оказались сложными для их сожителей. В то же время совместное проживание с друзьями было трудным только в 7% случаев.

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