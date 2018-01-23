На волне вспышки кори в Украине процветает бизнес на продаже фальшивых справок о вакцинации, которые нередко требуют в школах и детсадах.

Об этом говорится в сюжете программы "Грошi".

Как оказалось, в больницы с корью нередко попадают дети со справками о вакцинации. Доцент кафедры детских инфекционных заболеваний Виталий Евтушенко подтвердил, что сейчас тоже приходят люди со справками о вакцинации и просят не обращать внимание и сделать прививки.

В интернет можно найти десятки объявлений о продаже справок о прививке от кори. Одну такую справку за 350 гривен купили журналисты.

Журналисты приехали в частную клинику по адресу, которая была указана в справке. Там заверили, что справка поддельная, а подпись врача ненастоящая. При этом отказались показать печати учреждения, чтобы их не подделали мошенники, когда увидят в сюжете.

Напомним, что на Закарпатье обратились к Венгрии за вакцинами против кори из-за "игнора" Минздрава.

Как сообщала "Страна", во Львовской области больных корью всего за неделю стало больше почти в два раза.