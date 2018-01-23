ПАСЕ обяжет Украину гарантировать социальную защиту переселенцев и выплатить пенсии жителям Донбасса
Во вторник в Парламентской ассамблее Совета Европы будет представлен обновленный доклад литовского парламентария Эгидиюса Варейкиса о гуманитарных последствиях войны в Украине, в который накануне рассмотрения были внесены не совсем приятные для украинской власти поправки.
В проекте документа говорится о "тревожной гуманитарной ситуации в Украине, где более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи".
Особое внимание будет сосредоточено вокруг положения доклада, в котором дается оценка принятому на днях закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
Первоначальный текст, в котором говорилось, что "ПАСЕ приветствует принятие закона" был заменен на формулировку "берет во внимание принятие закона".
По словам источников "Страны", под такими изменениями подписалось более десяти членов ПАСЕ из различных европейских делегаций.
Во-вторых, в проект доклада был внесен пункт об обязательстве украинского правительства обеспечить социальную защиту и политические права временно перемещенных лиц, а также упростить получения пенсий жителям Донбасса.
"Ассамблея считает, что положение людей, которые были перемещены в результате войны и аннексии Крыма Российской Федерацией по-прежнему является одной из важнейших задач для украинского правительства. ПАСЕ также считает, что принятие всеобъемлющей стратегии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), обеспечивающие их политические и социальные права, а также их интеграцию, должны быть одним из приоритетных задач", - говорится в докладе.
Ранее "Страна" сообщала, что всего ПАСЕ может потребовать от украинских властей выполнения 15 важных пунктов.
"Ассамблея призывает украинские власти:
- привести Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международного гуманитарного права и международного уголовного права;
- как можно скорее ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, который позволит эффективно расследовать конкретные случаи нарушений международного гуманитарного права во время войны в Украине;
- освободить всех российских заключенных и лиц, захваченных незаконными вооруженными группами Донецкой и Луганской областей и заключенных в тюрьму в Украине в контексте войны при соблюдении их прав и свобод и до тех пор, пока они не будут освобождены, позволить контролировать их состояние здоровья и условия содержания под стражей независимыми международными наблюдателями;
- принять законодательство о гуманитарных действиях по разминированию;
- пересмотреть Закон о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от войны территориям;
- предоставить необходимые финансовые ресурсы местным администрациям, ответственным за помощь ВПЛ и другим жертвам войны;
- принять правительственную программу помощи семьям пропавших без вести и захваченных лиц во время войны в Украине, а также семьям заключенных и заключенных в тюрьму российскими властями в аннексированном Крыму и на территории Российской Федерации в контексте войны;
- разрабатывать, принимать и финансировать Государственную программу психологической помощи военным и гражданским лицам, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством;
- разработать национальный механизм компенсации жертвам мирного проживания, которые были ранены или чьи семьи были убиты во время войны;
обеспечить механизмы обеспечения избирательных прав ВПЛ на всех выборах, в том числе на местном уровне;
- предоставлять гражданам Украины доступную информацию о процедурах легализации и международной защиты мигрантов и лиц, ищущих убежища в Европе;
- обеспечить право на доступное жилье и решить жилищные вопросы как неотъемлемую часть устойчивых решений для ВПЛ, включая принятие правовой основы для внедрения и реализации различных видов жилищных программ;
- упростить процедуру получения социальных и пенсионных выплат, отключив их от процесса регистрации ВПЛ, в частности путем внесения изменений в Резолюции Кабинета министров № 365, 505 и 637, а также любые другие соответствующие нормативные акты;
- ввести административные процедуры для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, для упорядочения их гражданской документации;
- разработать механизм обеспечения прав людей, покинувших Украину после начала войны в 2014 году, и, в частности, обеспечить, чтобы они не подвергались риску безгражданства".