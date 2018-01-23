Во вторник в Парламентской ассамблее Совета Европы будет представлен обновленный доклад литовского парламентария Эгидиюса Варейкиса о гуманитарных последствиях войны в Украине, в который накануне рассмотрения были внесены не совсем приятные для украинской власти поправки.

В проекте документа говорится о "тревожной гуманитарной ситуации в Украине, где более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи".

Особое внимание будет сосредоточено вокруг положения доклада, в котором дается оценка принятому на днях закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Первоначальный текст, в котором говорилось, что "ПАСЕ приветствует принятие закона" был заменен на формулировку "берет во внимание принятие закона".

По словам источников "Страны", под такими изменениями подписалось более десяти членов ПАСЕ из различных европейских делегаций.

Во-вторых, в проект доклада был внесен пункт об обязательстве украинского правительства обеспечить социальную защиту и политические права временно перемещенных лиц, а также упростить получения пенсий жителям Донбасса.

"Ассамблея считает, что положение людей, которые были перемещены в результате войны и аннексии Крыма Российской Федерацией по-прежнему является одной из важнейших задач для украинского правительства. ПАСЕ также считает, что принятие всеобъемлющей стратегии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), обеспечивающие их политические и социальные права, а также их интеграцию, должны быть одним из приоритетных задач", - говорится в докладе.

Ранее "Страна" сообщала, что всего ПАСЕ может потребовать от украинских властей выполнения 15 важных пунктов.

"Ассамблея призывает украинские власти: