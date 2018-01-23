Украина передаст в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 19 февраля. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала ATR министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"19 февраля мы подаем меморандум по Конвенции по морскому праву", - сказал он. Климкин добавил, что в июне текущего года украинская сторона подаст в суд еще один меморандум, который касается предполагаемых нарушений Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Крайний срок для подачи второго меморандума - 12 июня.

"То есть, там уже много разных вещей готово, я считаю, что это такой комплексный подход. Суд должен сначала их рассмотреть, потом у России будет шанс подать контрмеморандум, и потом начнутся слушания", - сказал Климкин.

Напомним, Украина инициировала спор с Российской Федерацией о Конвенции ООН по морскому праву 16 сентября 2016 года. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа. В связи с этим Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.

Ранее МИД Украины назвал сроки подачи в суд ООН меморандума по иску против России о нарушениях морского права.

Напомним, 29 ноября 2017 министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить и это возможно сделать только под давлением международных партнеров и дополнительных санкций против России.

В порты Крыма с 1 октября по 1 ноября зашли 22 грузовых судна.