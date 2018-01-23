Представители Украины проводят переговоры о возможности бойкота чемпионата мира по футболу в 2018 году в России или организации протестов в рамках этого спортивного турнира.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы, или бойкотируя этот чемпионат или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", – заявил Климкин в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

Министр подчеркнул, что переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.

Как сообщала "Страна", депутат Европарламента призвала бойкотировать ЧМ-2018 в России.

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