В Евросоюзе среди наиболее важных задач для прогресса реформ в Украине сегодня называют создание Антикоррупционного суда.

Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер на международном круглом столе "Украина: перспективы на 2018 год" в понедельник в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Если говорить, что ждут от Украины за пределами самого государства, то здесь речь идет о нескольких пунктах. В данный момент критически важным является создание высшего Антикоррупционного суда", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он положительно оценил последние инициативы и усилия Президента Украины по продвижению соответствующего закона об антикоррупционном суде.

"Вторым важным вопросом, возможно скорее техническим, является имплементация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС для обеспечения роста экономики. Это очень важно перед выборами, чтобы люди почувствовали преимущества от проведения реформ", - заметил Вагнер.

В связи с этим он выразил надежду, что проект принятого в первом чтении законодательства, которое может нивелировать работу систему государственных закупок ProZorro, окончательно не будет принято.

Кроме того, подчеркнул представитель Еврокомиссии, для ЕС является очень важным индикатором, чтобы программа сотрудничества Украины с МВФ продолжалась.

"И антикоррупционный суд является важным вопросом относительно этой программы", - заметил Вагнер.

Он напомнил, что возобновление программы сотрудничества Украины с МВФ является предпосылкой для продолжения макрофинансовой помощи Киеву со стороны ЕС.

Вагнер также подчеркнул, что международное сообщество приветствовало бы и положительно оценило завершение в Украине до 2019 года электоральной реформы.

Как сообщала "Страна", ранее журналист со ссылкой на источники, заявил, что Украина не потеряет безвиз из-за Антикоррупционного суда.

Ранее мы писали, смогут ли украинскую власть принудить к запуску антикоррупционного суда.

Также мы публиковали заявление МВФ, который требует откорректировать президентский законопроект про Антикоррупционный суд.