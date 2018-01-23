В Евросоюзе назвали Антикоррупционный суд "критическим вопросом" для Украины
В Евросоюзе среди наиболее важных задач для прогресса реформ в Украине сегодня называют создание Антикоррупционного суда.
Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер на международном круглом столе "Украина: перспективы на 2018 год" в понедельник в Брюсселе, сообщает Укринформ.
"Если говорить, что ждут от Украины за пределами самого государства, то здесь речь идет о нескольких пунктах. В данный момент критически важным является создание высшего Антикоррупционного суда", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.
Он положительно оценил последние инициативы и усилия Президента Украины по продвижению соответствующего закона об антикоррупционном суде.
"Вторым важным вопросом, возможно скорее техническим, является имплементация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС для обеспечения роста экономики. Это очень важно перед выборами, чтобы люди почувствовали преимущества от проведения реформ", - заметил Вагнер.
В связи с этим он выразил надежду, что проект принятого в первом чтении законодательства, которое может нивелировать работу систему государственных закупок ProZorro, окончательно не будет принято.
Кроме того, подчеркнул представитель Еврокомиссии, для ЕС является очень важным индикатором, чтобы программа сотрудничества Украины с МВФ продолжалась.
"И антикоррупционный суд является важным вопросом относительно этой программы", - заметил Вагнер.
Он напомнил, что возобновление программы сотрудничества Украины с МВФ является предпосылкой для продолжения макрофинансовой помощи Киеву со стороны ЕС.
Вагнер также подчеркнул, что международное сообщество приветствовало бы и положительно оценило завершение в Украине до 2019 года электоральной реформы.
Как сообщала "Страна", ранее журналист со ссылкой на источники, заявил, что Украина не потеряет безвиз из-за Антикоррупционного суда.
Ранее мы писали, смогут ли украинскую власть принудить к запуску антикоррупционного суда.
Также мы публиковали заявление МВФ, который требует откорректировать президентский законопроект про Антикоррупционный суд.