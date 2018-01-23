Украинские власти ставят перед собой цель запустить работу миротворческой миссии ООН на Донбассе в этом году.

Об этом в понедельник сообщила представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Ольга Айвазовская в эфире телеканала "Пятый".

"На 18-й год, по крайней мере, что я понимаю и знаю, то украинская дипломатия и президент [Петр Порошенко] ставят себе цель иметь миротворцев, иметь решение относительно миротворцев. Каким образом это будет обеспечено, я думаю, это надо говорить с теми, кто принимает решения и ведет переговоры на наивысшем уровне", - сказала она.

Как сообщала "Страна", ранее Волкер рассказал, что должны делать миротворцы на Донбассе.

Мы писали, что Лавров считает, что появление миротворцев на Донбассе до выполнения Минских соглашений "задушит ЛНР и ДНР".

Ранее у Меркель назвали условия ввода миротворцев на Донбасс.