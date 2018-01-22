На рассмотрение народных депутатов подали законопроект № 7521 от 22.01.2018 "Проект Закона о правопреемничестве Украины относительно Украинской Народной Республики". Документ зарегистрирован на сайте парламента.

Инициаторы законопроекта - семь народных депутатов: Андрей Ильенко (Свобода), Юрий Левченко (Свобода), Михаил Головко (Свобода), Олег Осуховский (Свобода), Александр Марченко (Свобода), а также Андрей Билецкий и Олег Петренко, представляющие "Национальный корпус".

К моменту публикации текст законопроекта не был доступен на сайте парламента.

Фото: rada.gov.ua

Ранее, как сообщала "Страна", с идеей объявить Украину правопреемницей Украинской народной республики выступил глава Института национальной памяти Вятрович.

Правда, этот проект встретил серьезную критику, так как юридически Украина является правопреемницей УССР. В том числе и в вопросе границ. Какие границы же были у УНР - вопрос спорный. Но реально ее власть никогда не распространялась дальше центральноукраинских областей. А Западную Украину, по договору 1920 года, тогдашний лидер УНР Симон Петлюра отдал Польше.

Как сообщала "Страна", на рассмотрение народных депутатов подали законопроект № 7425 "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма". Документ зарегистрирован на сайте парламента. Инициаторы - девять народных депутатов из фракции "Народного фронта" во главе с Сергеем Высоцким.