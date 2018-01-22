Власти КНДР будут способны нанести ядерный удар по целям на континентальной части США "через несколько месяцев".

Об этом заявил в понедельник, 22 января 2018 в интервью американской телекомпании CBS директор ЦРУ США Майкл Помпео.

Он отвечал на вопрос журналиста о том, когда "(лидер КНДР. – Прим. Ред.) Ким Чен Ын будет способен нанести ядерный удар по континентальной части США".

Согласно оценкам директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханса Кристенсена и его коллеги Роберта Норриса, Пхеньян может иметь в своем распоряжении от 10 до 20 ядерных боеголовок. Большинство из них – заряды мощностью от 10 до 20 килотонн.

Для сравнения, на японскую Хиросиму в 1945 году ВВС США была сброшена бомба Little Boy. Ее мощность составила от 13 до 17 килотонн.

В конце ноября 2017 года КНДР осуществила испытания самой большой своей баллистической ракеты – "Хвасон-15". По мнению экспертов, она способна преодолеть расстояние до 13 тыс. км.

В Пхеньяне заявили, что на "Хвасон-15" может быть установлена ядерная боеголовка, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

Как сообщала "Страна", спецслужбы США назвали своим провалом успех ракетно-ядерной программы КНДР. В начале президентства Дональда Трампа представители разведки говорили ему, что у Вашингтона остается в запасе минимум четыре года до создания северокорейской ракеты, способной доставить ядерную боеголовку до территории США.

Отметим, что в КНДР сняли местный римейк "Иронии судьбы".