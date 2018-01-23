Кабинет министров отправил на доработку полученный проект финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2018 год.

Причин для этого было сразу несколько, сообщает "Главком" со ссылками на выводы Кабмина.

В первую очередь, председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева обвинили в попытке "протащить" через правительственные структуры непомерно высокие расходы на содержание НАКа - только на оплату труда предполагалось 2,2 млрд грн в год, что почти в шесть раз больше, чем, например, три года назад. Проект финплана предусматривал повышение средней зарплаты работников киевского офиса до 156 тыс. грн в месяц, а это вдвое больше, чем даже в 2017-м. Выплаты только руководству должны были составить рекордные 720 млн грн.

Также "Нафтогаз" пытался оставить в управлении компании "Укртрансгаз", ежегодный доход которой от транзита российского газа в Европу составляет $ 2,5-3 млрд. Потеря контроля означает снижение доходов НАК, что лишило бы топ-менеджмент возможности получать бонусы. По данным СМИ только заработная плата четырех членов правления и шесть директоров направлений вместе с дополнительными премиями превысило 2016 почти 87 млн грн, теперь же эти выплаты было предложено поднять в разы.

В итоге правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, обороны и правоохранительной деятельности отправил на доработку полученный проект финплана. Топ-менеджмента компании указали на неприемлемость указанной там схемы реформирования "Нафтогаза Украины". Задерживая согласования финплана, Гройсман хочет дожать Коболева и заставить его согласиться на отделение функций транспортировки газа (анбандлинг) от других видов деятельности "Нафтогаза", сообщает издание.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кабмине заявили, что Украина не нуждается в закупках российского газа, которые планировал "Нафтогаз".

Также "Нафтогаз" возобновит закупки российского газа.