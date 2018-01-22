Минэкономразвития утвердило План мер по развитию туризма, созданию условий безопасности туристов, развитию туристической инфраструктуры международных транспортных коридоров и магистралей в Украине.

Предусмотрены проверки соблюдения лицензиатами требований в сфере осуществления туроператорской деятельности и меру по популяризации туризма.

На это выделены средства в размере 2,093 млн. грн.

Так, продвигать туристический продукт будут: на презентациях туристических возможностей Украины; на видео и полиграфии; на туристическом веб-портале;- путем брендинга туристических дестинаций (ограниченных территорий, которые привлекают достаточно широкую группу туристов); - с помощью социальной рекламы.

Также предусмотрено проведение семинаров, круглых столов, пресс-мероприятий, конференций с участием специалистов и экспертов, заседаний межведомственных двусторонних, многосторонних и международных рабочих групп по туризму.

Запланированы средства для проведения опроса туристов в местах пересечения границы и изготовление и распространение печатной продукции о туристических возможностях регионов Украины, в том числе иностранными языками.

Как сообщала "Страна", туристов из Киева накрыло лавиной в Карпатах.

Ранее туристический портал Португалии обнародовал карту Украины без Крыма.

Мы писали, что в Египте застряли 200 туристов из Одессы из-за поломки самолета.