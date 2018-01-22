Киевский метрополитен объявил о проведении тендера на строительство продолжения линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь.

Согласно заявке в системе Prozorro, речь идет о строительстве на участке Сырецко-Печерской линии двух станций Мостицкая и Проспект Правды, а также электродепо в Подольском районе и ответвления в сторону станции Виноградарь.

Согласно информации тендера, ожидаемая стоимость - почти 6,323 млрд грн.

Конечный срок оказания услуг - до 30 апреля 2021 года.

Фото: prozorro.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что метро на Виноградарь в Киеве обещают достроить через два года.

Станцию "Проспект Правды" будут строить в очень ограниченном пространстве. Поэтому ее спроектировали с боковыми платформами, а вестибюль "развернули" перпендикулярно станции из-за нехватки места, переход для пассажиров сделали над путями.

Станция "Мостицкая" расположится возле зеленой зоны, недалеко от конечной остановки троллейбуса №5. У нее аскетичный дизайн с зелеными путевыми стенами и гранитный пол. Выход со станции - необычный, на крыше хотят обустроить газон.

Также в Киеве подсчитали во сколько обойдется строительство метро на Виноградарь.