В Киеве объявлен тендер на строительство двух станций метро на Виноградарь за 6,3 млрд гривен
Киевский метрополитен объявил о проведении тендера на строительство продолжения линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь.
Согласно заявке в системе Prozorro, речь идет о строительстве на участке Сырецко-Печерской линии двух станций Мостицкая и Проспект Правды, а также электродепо в Подольском районе и ответвления в сторону станции Виноградарь.
Согласно информации тендера, ожидаемая стоимость - почти 6,323 млрд грн.
Конечный срок оказания услуг - до 30 апреля 2021 года.
Фото: prozorro.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что метро на Виноградарь в Киеве обещают достроить через два года.
Станцию "Проспект Правды" будут строить в очень ограниченном пространстве. Поэтому ее спроектировали с боковыми платформами, а вестибюль "развернули" перпендикулярно станции из-за нехватки места, переход для пассажиров сделали над путями.
Станция "Мостицкая" расположится возле зеленой зоны, недалеко от конечной остановки троллейбуса №5. У нее аскетичный дизайн с зелеными путевыми стенами и гранитный пол. Выход со станции - необычный, на крыше хотят обустроить газон.
Также в Киеве подсчитали во сколько обойдется строительство метро на Виноградарь.