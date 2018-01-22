Правительство внесло изменения в Порядок формирования фондов жилья для временного проживания и Порядок предоставления и пользования жилыми помещениями из фондов жилья для временного проживания.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 17 января 2018 года № 20.

Определен механизм получения внутренне перемещенными лицами временного жилья.

Так, для получения временного жилья такие лица подают заявление с подписями всех совершеннолетних членов семьи в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, Киевской горгосадминистрации.

К заявлению прилагаются:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

- справки о доходе заявителя и всех членов его семьи;

- копии документов о подтверждении получения первоочередного права на обеспечение жилым помещением (семьи с несовершеннолетними детьми, беременные женщины, лица, утратившие трудоспособность, и лица пенсионного возраста);

- копии документов, подтверждающие семейные, родственные отношения заявителя и всех членов его семьи или справка о составе семьи.

Кроме того, внутренне перемещенные лица при наличии у них жилья, непригодного для дальнейшего проживания, расположенного на контролируемой территории Украины, предоставляют справку о несоответствии дома санитарным и техническим требованиям.

Такая справка выдается местным органом исполнительной власти или исполнительным органом местного самоуправления по месту нахождения жилья.

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