Завтра, 23 января в Страсбурге продолжится зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Состоятся дебаты по проблемным для Украины вопросам о защите языков национальных меньшинств и доклад о гуманитарных последствиях конфликта на Востоке Украины.

"Страна" изучила соответствующие резолюции, которые должны быть приняты по результатам рассмотрения этих вопросов.

В проекте резолюции "Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств в Европе" говорится, что рекомендуется "во всех возможных случаях, обеспечить этим языкам статус второго официального языка в тех регионах, где такие языки традиционно используются, с учетом конкретных условий и исторических традиций, характерных для каждого региона".

Также в резолюции рекомендовано обеспечить возможность обучения на региональном языке или языке меньшинства на протяжении всего периода обучения, начиная с дошкольного, начального и среднего образования, до профессиональной подготовки и высшего образования, по крайней мере, для учеников, чьи семьи этого желают.

Также члены ПАСЕ рекомендуют странам с проживанием национальных меньшинств "обеспечить, чтобы сотрудники государственных администраций или служб, которые общаются с пользователями, могли предоставлять информацию и услуги на соответствующих региональных языках или языках меньшинств", а в сфере медиа - "воздерживаться от применения ограничительных правовых и политических мер, таких как обязательства по субтитрованию/переводу и обязательные квоты для программ на официальном языке".

При этом в резолюции нет прямого упоминания Украины. Однако, традиционно предполагается, что резолюции ПАСЕ обязательны для выполнения всеми членами.

Кроме того, во вторник же депутат Эгидиюс Варейкис представит свой доклад о гуманитарных последствиях войны в Украине.

В проекте документа говорится о "тревожной гуманитарной ситуации в Украине, где более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за войны на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации".

В докладе также анализируются рекомендации, которые ранее делала ПАСЕ, которые охватывают "различные аспекты гуманитарной ситуации в Украине, включая бедственное положение лиц, перемещенных внутри страны".

Всего ПАСЕ может потребовать от украинских властей выполнения 15 важных пунктов:

привести Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины в соответствие с положениями международного гуманитарного права и международного уголовного права;

как можно скорее ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, который позволит эффективно расследовать конкретные случаи нарушений международного гуманитарного права во время войны в Украине;

освободить всех российских заключенных и лиц, захваченных незаконными вооруженными группами Донецкой и Луганской областей и заключенных в тюрьму в Украине в контексте войны при соблюдении их прав и свобод и до тех пор, пока они не будут освобождены, позволить контролировать их состояние здоровья и условия содержания под стражей независимыми международными наблюдателями;

принять законодательство о гуманитарных действиях по разминированию;

пересмотреть Закон о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от войны территориям;

пересмотреть Закон о гуманитарной помощи в целях содействия оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от войны территориям; предоставить необходимые финансовые ресурсы местным администрациям, ответственным за помощь ВПЛ и другим жертвам войны;

принять правительственную программу помощи семьям пропавших без вести и захваченных лиц во время войны в Украине, а также семьям заключенных и заключенных в тюрьму российскими властями в аннексированном Крыму и на территории Российской Федерации в контексте войны;

разрабатывать, принимать и финансировать Государственную программу психологической помощи военным и гражданским лицам, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством;

разработать национальный механизм компенсации жертвам мирного проживания, которые были ранены или чьи семьи были убиты во время войны;

обеспечить механизмы обеспечения избирательных прав ВПЛ на всех выборах, в том числе на местном уровне;

обеспечить механизмы обеспечения избирательных прав ВПЛ на всех выборах, в том числе на местном уровне; предоставлять гражданам Украины доступную информацию о процедурах легализации и международной защиты мигрантов и лиц, ищущих убежища в Европе;

обеспечить право на доступное жилье и решить жилищные вопросы как неотъемлемую часть устойчивых решений для ВПЛ, включая принятие правовой основы для внедрения и реализации различных видов жилищных программ;

упростить процедуру получения социальных и пенсионных выплат, отключив их от процесса регистрации ВПЛ, в частности путем внесения изменений в Резолюции Кабинета министров № 365, 505 и 637, а также любые другие соответствующие нормативные акты;

ввести административные процедуры для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, для упорядочения их гражданской документации;

разработать механизм обеспечения прав людей, покинувших Украину после начала войны в 2014 году, и, в частности, обеспечить, чтобы они не подвергались риску безгражданства".

По словам собеседников "Страны" среди членов украинской делегации, идут баталии вокруг положения резолюции, в котором дается позитивная оценка принятому на днях закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Это не нравится представителям оппозиции. По некоторым данным, они уже добились замены "приветственной" оценки закона более нейтральной формулировкой ("берем во внимание").

Подробнее о том, что ожидает Украину на сессии ПАСЕ читайте в нашем материале.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы в ПАСЕ заговорили о Европе "от Лиссабона до Владивостока".

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