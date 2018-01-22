Перед встречей с Сурковым спецпредставитель США Курт Волкер посетит восток Украины и Киев
В среду, 24 января, cпецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер совершит визит на восток Украины.
Куда именно собирается поехать Волкер - не сообщается. На следующий день он намерен провести встречи с украинскими должностными лицами в Киеве, передает "Голос Америки".
Уже в пятницу 26 января в Дубае Курт Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, а также перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.
Как сообщала "Страна", соцсети спорят о законе по деоккупации Донбасса. От "хорватского сценария" до легализации торговли с "ДНР".
Отметим, что экс-посол США назвал переговоры Волкера и Суркова более перспективными, чем встречи в Минске.