В 2018 году педагогические работники должны будут изучить стандарт начального образования и современные образовательные методики, основанные на компетентностном и личностно-ориентированном подходах и сдать экзамены по повышению квалификации.

Соответствующие дополнительные меры по повышению квалификации педагогических работников в 2018 году предусмотрены распоряжением Кабмина от 17 января 2018 года № 17-р,

Повышение квалификации в 2018 году пройдут:

учителя начальной школы, которые будут обучать учеников первых классов в 2018-2019 и 2019-2020 годах;

заместители директоров учреждений общего среднего образования по учебно-воспитательной работе в начальных классах;

учителя иностранных языков первых классов в 2018-2019 учебном году;

учителя учреждений общего среднего образования (классов), в которых дети учатся на языках национальных меньшинств.

Минобразования до 22 января 2018 года должно было утвердить и обнародовать на официальном сайте образовательную программу повышения квалификации педагогических работников, которая содержит описание компетенций учителя начальной школы в соответствии с Концепцией реализации госполитики в сфере реформирования общего среднего образования "Новая украинская школа" на период до 2029 года.

Также ведомство утвердит список тренеров для учителей: перечень юрлиц и физических лиц - предпринимателей, практический опыт работы которых по повышению квалификации педработников составляет не менее одного года.

Кроме того, Минобразования проведет публичную закупку услуг по дистанционному обучению учителей и включит в стандарт высшего образования по специальности "Начальное образование" компетентности, приобретение которых необходимо для эффективной работы в соответствии с Концепцией "Новая украинская школа".

Областные и Киевская городская госадминистрация обнародуют разработанные учреждениями последипломного педобразования графики повышения квалификации и будут подавать Минобразования информацию о количестве учителей, повысивших квалификацию.

Как сообщала "Страна", ранее ранний уход на пенсию отменили учителям, врачам и чернобыльцам, но оставили силовикам.

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